🦏 Municipales : débats pourris et angles morts

"Aujourd'hui, c'était le premier tour des élections municipales et c'est fou mais on en avait jamais parlé dans Rhinocéros donc ça va être le sujet du coup. Ben oui, c'est des élections qui sont compliquées à traiter, avec des enjeux locaux très différents selon les villes. Donc forcément pour nos médias nationaux, c'est pas facile. Une équipe municipale doit gérer un tout petit bout de la France à Macron avec tous ses problèmes de logement, de transports, l'accès aux services publics. Mais elle n'a pas tant de pouvoir que ça. C'est pour ça que c'est pas forcément sa couleur politique que les gens vont regarder. Et du coup, pour les journalistes politiques, c'est pénible parce que comment tu traites ça ? Comment tu rends ça intéressant, comment épicer un peu la campagne ?" Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon