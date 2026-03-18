Municipales : une épreuve de vérité pour des gauches déchirées

Dans ce premier volet pour commenter les élections municipales, on va se concentrer sur les résultats du premier tour : que peut-on en dire, quelles stratégies s’y jouent et quelles perspectives pour le second tour ? On parlera ensuite d’un sujet qui hante la politique française depuis des années : la crise démocratique, excuse bien commode des dirigeants médiatiques et politiques pour masquer leur médiocrité et accuser les citoyens de leurs défaillances.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon