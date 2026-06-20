Politiques : ni de droite, ni de gauche, mais tous populistes ?

"Populisme", voilà un mot qu'on entend depuis des années dans tous les contextes et sous toutes ses formes. Dans cette vidéo, Ostpolitik et Modiie essayent de décortiquer ce terme et de comprendre ce qu'il recouvre réellement. Alors "le populisme", simple arnaque permettant de renvoyer gauche et extrême droite dos à dos, ou terme utile permettant de décrire avec précision notre vie politique ? Réponse dans ce nouvel épisode de Contraste(s).
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Morgane Sabouret / Margaux Simon