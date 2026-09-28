Pourquoi le voile obsède tant les Français ?

C'est probablement un des sujets qui obsède le plus les médias mainstream français : le voile. Les femmes qui portent le voile, la signification du port du voile, les raisons cachées du port du voile... Tous ces débats polluent notre espace médiatique depuis maintenant plus de 40 ans. Dans cet épisode nous allons essayer de comprendre les raisons de cette obsession, les raisons historiques qui ont poussé le débat public français à se concentrer sur la question du voile. Nous allons aussi nous intéresser aux violences et discriminations auxquelles sont exposées les femmes qui font le choix de le porter.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon