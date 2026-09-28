Racistes, incompétents, violents : le RN, on a déjà testé

"Bon allez, c’est reparti pour une saison à taper sur l’extrême droite ! Et en même temps, c’est pas moi qu’ai commencé. Parce qu’on peut encore entendre des Con a jamais essayé » à droite à gauche (enfin surtout à droite à droite en fait), mais ça y est, c’est bon là. J’veux dire, si avant, pour dire un machin comme ça, fallait vraiment avoir jamais ouvert un bouquin d’histoire, mais maintenant, faut carrément avoir les yeux crevés en fait. Bref, grimpe dans l’auto, allume les phares, aujourd’hui, on est parti pour foutre un peu de lumière sur ce qui se passe quand on fout l’obscurantisme au pouvoir, histoire de voir ce que ça donne, aux endroits où on est quand même déjà un peu en train d’essayer."
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Margaux Simon / Morgane Sabouret