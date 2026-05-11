Rapport Alloncle : (pourquoi) l'audiovisuel public se soumet à l'extrême droite

Après six mois d’auditions parlementaires, le rapport initié par le député d’extrême droite Charles Alloncle sur l’audiovisuel public a été publié. Le rapport accable les médias publics et les journalistes qui les composent, leur reprochant d’être trop « woke », trop « militants », et de ne plus répondre aux exigences de neutralité qui incombent au service public. Comment le terme « militant », autrefois synonyme d’engagement, un mot noble, porteur d’idéal et de participation à la vie démocratique , a-t-il été dévoyé par l’extrême droite ? Comment est-il devenu, dans certains discours, associé à la figure de l’ennemi intérieur, du suspect, du terroriste ? Face à cette fascisation du langage pourquoi l’audiovisuel public apparaît-il céder aux pressions exercées par l’extrême droite ? Pour en discuter, Johan Faerber, enseignant, critique littéraire, éditeur et universitaire français.
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Margaux Simon