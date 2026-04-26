Alice au pays des colons : ce que Le Monde ne veut pas voir

Alice au pays des colons, premier film de cinéma produit par Blast, a attiré l'attention du journal Le Monde. L'avis est positif, mais le quotidien s’embourbe en conclusion de sa critique, en fustigeant des « discours d'extrême gauche la plus radicale », désignant ainsi les militants israéliens qui s'opposent à la colonisation. En les catégorisant de la sorte, le journaliste du Monde disqualifie une parole dissidente et, au total, réécrit l’histoire en niant les souffrances des Palestiniens et les témoignages qui les rapportent. Réponse et explication de Yanis Mhamdi, le réalisateur du film.
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Margaux Simon