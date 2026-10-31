Surveiller et punir la Gen Z

Avec les mobilisations lycéennes et la journée historique du 17 octobre, on a pu voir, sur les télévisions du monde entier, un pouvoir à bout de souffle, incapable de contenir un mouvement dont l'ampleur et la radicalité l'ont totalement pris de court. Au cœur de cette séquence, il y a une jeunesse à qui la société capitaliste n'a rien à offrir. Les quartiers populaires sont l'un des principaux foyers de colère. Et cette jeunesse a été réprimée comme jamais auparavant dans l’hexagone sous la Cinquième République. Le 17 octobre, c’est près de 2500 interpellations en une journée, des fractures ouvertes, des éclats de grenade et un mort. Appelons les choses par leur nom : le pouvoir est en guerre contre la Gen-Z. Et sa police s'est lancée dans une chasse à l'enfant décomplexée. Bienvenue dans le 6ème épisode de Légitime Défense, l’émission de critique du droit qui vise à vous éviter la garde à vue, ou pas.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon