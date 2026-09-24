🦏 Toujours attaquée, jamais invitée : Rima Hassan, la députée qu'on veut faire taire

Aujourd’hui dans Rhinocéros, on va parler de la députée européenne Rima Hassan, à qui France 2 a consacré un épisode entier de complément d’enquête. Un épisode qu’on a trouvé très intéressant, mais qui n’a pas dissipé nos inquiétudes : et si Rima Hassan était une des femmes les plus dangereuses de France ? Pire, de la nouvelle France ! Donc on va parler aujourd’hui de l’élue la plus détestée du parti que tout le monde déteste. Et on va faire mieux que de parler d’elle puisqu’on va même parler AVEC elle, et avec elle on va revenir évidemment sur le traitement particulier dont elle bénéficie dans les médias français.
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Margaux Simon / Morgane Sabouret