“Un permis de tuer” en toute légalité pour les policiers voté à l'Assemblée

Ce 7 juillet 2026, l’Assemblée nationale examinera une proposition de loi, portée par les députés LR, visant à instaurer une « présomption de légitime défense » pour les policiers et les gendarmes. En janvier déjà, le gouvernement d’Emmanuel Macron avait amendé ce texte lui donnant encore davantage de portée. Si elle est adoptée, cette loi permettrait non seulement aux policiers d'être présumés innocents en cas d’usage de leur arme mais plus encore, tout tir des forces de l’ordre serait d’emblée considéré comme légal peu importe les circonstances. Concrètement, ce serait aux familles des victimes d’apporter les preuves et non plus à l'État. L’ONG Flagrant Déni, Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme, le Syndicat des avocats de France, le Syndicat de la magistrature, ou encore le collectif Stop aux violences d’État dénoncent un permis de tuer. Une pétition a été lancée le 26 juin contre l’adoption de cette proposition de loi. Pour en parler, Blast reçoit Samia El Khalfaoui, la tante de Souheil El Khalfaoui (19 ans), qui a été abattu par la police le 4 août 2021 à Marseille lors d’un controle routier et co-fondatrice de SAVE (Stop Aux Violences d’État) et Me Margot Pugliese, avocate pénaliste et membre de l’ONG Flagrant Déni.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon