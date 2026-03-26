Une nouvelle ère pour la gauche : comprendre le résultat des municipales

es résultats des élections municipales sont à peine tombés que les commentaires pleuvent déjà tous les sens : réussites ou échecs des alliances, percée historique en faux semblant, défaite de la gauche… De quoi convoquer une urgente, nécessaire et indispensable mise au point, loin des bruits des plateaux de télévision. Pour Blast, les sociologues Julien Talpin et Vincent Tiberj livrent leurs sentiments et premières analyses.
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Morgane Sabouret / Margaux Simon