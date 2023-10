A69 : un week-end de mobilisation écourté par les forces de l’ordre

Quelque dix mille personnes ont manifesté le week-end des 21 et 22 octobre dans le Tarn contre le projet d’autoroute entre Toulouse et Castres. Les militants clament leur inaltérable détermination face à un projet « inutile et écocidaire », malgré l’expulsion rapide de leur ZAD naissante. Récit d’un week-end festif qui s’est terminé sous les lacrymogènes et les coups des forces de l’ordre.

