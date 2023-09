Appel à la Manifestation contre les Violences Policières 23 septembre, Paris et partout en France

Blast est destinataire d’un appel à manifester et à soutenir les victimes de violences policières. Il est signé par plus de 150 personnalités du monde du cinéma. Parmi elles, des distributeurs, producteurs et productrices comme Jean Labadie, Vincent Maraval ou Sylvie Pialat, des comédiennes et des comédiens comme Isabelle Carré, Camille Cottin, Reda Kateb ou Benoît Magimel, des réalisatrices et des réalisateurs comme Thomas Lilti, Alice Diop, Cedric Kahn, Robert Guediguian, Ken Loach ou Abderrahmane Sissako et tant d’autres. Qu’ils nous excusent de ne pas tous les citer. Cet appel improvisé et écrit dans la spontanéité nous est parvenu cette nuit. Nous sommes heureux à Blast de le soutenir et de le diffuser ce matin.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Serge D'Ignazio