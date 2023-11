Case prison pour des militants d'ultradroite

Six hommes ayant participé à l'expédition punitive de Romans-sur-Isère suite à la mort du jeune Thomas dorment aujourd'hui en prison. Parmi eux, un militant nationaliste et violent de Besançon, qui avait notamment agressé un journaliste. L'action semble avoir été coordonnée par un militaire rouennais de 22 ans, admirateur d’Hitler. De nombreux manifestants appartiennent au groupe parisien Division Martel, à l’initiative de nombreuses violences, que Gérald Darmanin a annoncé vouloir dissoudre. Si les pouvoirs publics semblent sévir, au RN et à LR on ne condamne pas. Eric Zemmour justifie un affrontement entre deux peuples, une de ses élues avoue même sa nostalgique des ratonnades.

