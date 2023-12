Conspiracy Watch #1 : Comment la constellation Printemps républicain a promu le site de Rudy Reichstadt

Pour les institutions et les médias dominants, Rudy Reichstadt, le directeur de Conspiracy Watch, est l’expert de référence en matière de théories du complot et de manipulations de l’information. Pourtant, la vigilance de « l’Observatoire du complotisme » est sélective. Des biais idéologiques sautent aux yeux, en particulier sur les sujets les plus politiques. La pratique du deux poids, deux mesures est récurrente, et toujours en faveur de l’ordre libéral-atlantiste. Les partis pris du site l’ont même conduit à diffuser quelques fausses informations et théories du complot. Blast a enquêté pour comprendre comment Conspiracy Watch et son directeur ont conquis la place centrale qu’ils occupent. Premier volet : parrainages et cooptations.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret