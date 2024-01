Conspiracy Watch #2 : Subventions en cascade sous la présidence Macron

Situé sur le plan idéologique dans l’espace étroit entre Manuel Valls et Emmanuel Macron, Conspiracy Watch consolide sa structure avec l’élection de ce dernier. En plus d’un soutien pérenne de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, l’Observatoire du conspirationnisme obtient des subventions publiques en cascade. L’affaire du fonds Marianne a relancé le débat sur l’indépendance éditoriale du site... Nous avons vu le mois dernier comment la galaxie Printemps républicain avait promu et s’était servie de Conspiracy Watch. Deuxième volet de l’enquête de Blast consacrée à l’entregent et aux méthodes du site fondé par Rudy Reichstadt.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret