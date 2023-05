Festival de Cannes : La stratégie du scandale

Contrairement à la légende, Cannes n’a jamais été le lieu d’avant-garde qu’il prétend être. Parfaitement intégré à l’industrie et calé sur ses attentes, « le plus grand festival au monde » est surtout une cour, où courtisanerie donc mais aussi enjeux diplomatiques, financiers, conflits d’intérêts et censure s’entremêlent sous un vernis chic et arty. Une vérité nettement moins glamour, que l’épisode Maïwenn Le Besco/Johnny Depp illustre de façon caricaturale.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Adrien Colrat