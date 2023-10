Le Grand Saut, chef d’œuvre incompris des frères Coen

Cinquième film des frères Coen, sorti en 1994 juste après leur Palme d’or obtenue à Cannes, Le Grand Saut est à l’époque un énorme flop, qui ne touche ni le public ni la critique. Trente ans plus tard, l’évidence s’impose : non seulement le film est l’un de leurs meilleurs, mais il est le plus féroce et le plus engagé de la carrière des cinéastes.

