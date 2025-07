Voyage dans les mondes assassinés, Iași, Czernowitz, villes-monde de la poésie, Paul Celan, Rose Ausländer, Benjamin Fondane

Voyages dans les mondes assassinés est une série de chroniques qui portent sur la littérature et les arts des cultures disparues durant la Seconde Guerre mondiale. Chaque texte s'arrête dans une ville et fait le récit de vies culturelles qui, après 45, n'existaient plus. Les mondes yiddish, romaniote, romani, sinti, voyageur, balkanique, "mittel-européen" et ceux recomposés par l'exil seront le plus souvent abordés. L’exhaustivité étant impossible, des villes manqueront à cette traversée. C'est donc à la phrase de Georges Perec dans Espèces d’espaces que nous essayerons de nous tenir : « Ecrire : essayer méticuleusement de retenir quelque chose : arracher quelques bribes précises au vide qui se creuse, laisser, quelque part, un sillon, une trace, une marque ou quelques signes. »

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret