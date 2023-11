Le Rassemblement national, faux rempart contre l'antisémitisme

Depuis les attaques terroristes du 7 octobre en Israël, l'extrême droite, et en particulier le Rassemblement national (RN), s'affiche en rempart contre l'antisémitisme. La France insoumise (LFI), les manifestants pro-palestiniens et d'une manière plus générale la gauche de la gauche et les musulmans, sont présentés comme l'incarnation d'un nouveau danger antisémite. Le 12 octobre, la chaîne d'extrême droite Cnews assimilait même « l’extrême gauche » au « nazisme ». Et Julien Odoul, député RN, alertait sur le danger qui guettait les juifs en Allemagne. Une invraisemblable inversion accusatoire lorsque l'on regarde de près le passé et le présent de personnalités de premier plan du parti dirigé par Marine Le Pen.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret