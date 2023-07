Qui veut se souvenir d’Ari Boulogne ?

Ari, qui avait pour mère Nico, la chanteuse du Velvet Underground, et comme « père putatif » Alain Delon est décédé d’une overdose le 20 mai dernier. Les conditions obscures et tragiques de sa mort, comme leur traitement médiatique, ont choqué Daniel Mallerin qui révèle avoir été la plume du livre d’Ari, L’amour ne ment jamais (Pauvert, 2001) et lance ici un appel pour la réédition de ce livre à laquelle il s’était lui-même opposé au moment de sa parution. Paradoxe étrange propre à un non moins étrange destin qui a alimenté les tabloïds comme la légende Nico-Velvet Underground-Andy Warhol, ainsi que la filmographie de Philippe Garrel, et fait l’objet du film Nico Icon réalisé par Susanne Ofteringer (1995).

