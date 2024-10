Assistants parlementaires : comment le RN fait monter, en toute discrétion, les éléments les plus radicaux

Le procès du RN portant sur des emplois fictifs présumés d'assistants parlementaires d'eurodéputés a débuté ce 30 septembre. Petites mains indispensables des élus, moins exposés médiatiquement que leurs employeurs, les collaborateurs parlementaires du RN sont souvent issus des rangs les plus radicaux de l’extrême droite, et trouvent dans ces fonctions d’assistants un marchepied vers une activité politique plus respectable et rémunératrice.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon