Des gourous, du sable chaud et des armes : L’inquiétant lobby qui infiltre le Parlement européen

À première vue, Bruxelles Média et sa kyrielle de sites à Paris, Genève ou dans la capitale européenne affichent le profil d’un groupe de presse international respectable. Mais derrière cette façade se cache une entreprise de lobbying particulièrement active au sein des instances de l’UE. Grâce à ses entrées tout ce qu’il y a de plus officielles, cette plateforme y porte des causes préoccupantes, grâce notamment à une eurodéputée française élue en 2019 avec Jordan Bardella. Et pour parfaire sa toile, elle espère compter bientôt des élus en Belgique. Blast a mené l’enquête sur ces influenceurs de l’ombre, leur lobbying pro-scientologue, pro-Sahara marocain et pro-armement. Voici comment ils procèdent et s’infiltrent.

