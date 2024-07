Avec la flambée du RN, les racistes se déchaînent

Incendie criminelle d'une boulangerie, agression homophobe, saluts nazis, menaces de mort et de viols de militants de gauche, courriers d'insultes envoyés à des journalistes et, ce matin, assassinat d'un SDF algérien par un jeune policier : la perspective d'une possible victoire de l'extrême droite semble libérer les pulsions les plus sombres dans le pays, du nord au sud, des villes aux campagnes, d’est en ouest. Tour d’horizon rapide et déprimant.

