Bachar Al-Assad, le dictateur préféré de l'extrême droite française

Avec le renversement du régime syrien, une dynastie de plus d'un demi-siècle s’effondre et pourrait livrer d’inavouables secrets. En France, des premiers négationnistes dans les années 1970 aux identitaires défenseurs des chrétiens d'Orient d'aujourd'hui, en passant par les antisémites du GUD et des intimes de Marine Le Pen, tous risquent de bientôt regretter voyages et mallettes. Retour sur un passé trouble.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon