BTP : Les explosives formations d’une PME niçoise

Référence dans les travaux publics, le bâtiment et la voirie, Capral délivre des formations depuis près de 10 ans pour la manipulation de ses explosifs en toute illégalité, comme le soupçonne la justice et comme Blast le révèle. Et l’État a longtemps laissé faire en parfaite connaissance de cause, au risque de la vie de ses principaux utilisateurs : les cordistes, une profession hautement mortelle. Récit sur une longue et fatale impunité.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste