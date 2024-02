Bug : Le plus incandescent chef-d’œuvre de William Friedkin

L’immense William Friedkin est décédé le 7 août dernier. Dans une filmographie ponctuée de sommets (French connection, L’exorciste, Sorcerer, Cruising, Police fédérale Los Angeles…) il en est un particulièrement discret : Bug. Un film sorti en 2006 sans aucun succès puisqu’il n’a totalisé en France que 40.000 malheureuses entrées. Bug est pourtant ce que Friedkin a fait de plus saisissant, de plus vertigineux et de plus actuel. Somme de toutes ses obsessions, porté par deux comédiens en état de grâce et d’une actualité brûlante en ces temps post-covid où l’idée de vérité en décomposition avancée offre un terreau formidablement fertile aux hystéries, rationnelles comme irrationnelles.

