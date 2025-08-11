Hérodote, Chateaubriand, Flaubert : quand les écrivains nomment la Palestine

C'est l'antienne des partisans les plus ultras de la politique de Benjamin Netanyahu : la Palestine serait une vaste rumeur persistante, un faux pays et donc un faux peuple sans histoire, forgés il y a seulement quelques décennies pour nuire à Israël. Rien n'est évidemment plus faux et, énième trace pour s'en rendre compte, même les écrivains européens le disent depuis 25 siècles. Petite histoire de la perception de la Palestine par les Occidentaux à travers notre histoire littéraire.
