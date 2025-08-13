Épidémie de comas chez les nourrissons : d’où vient la contagion ?

Maman, quel est l’intérêt pour moi de naître ? S’inspirant d’articles de presse ou de vidéos en vogue sur les réseaux, Loulou Robert pousse la réalité un tout petit peu plus loin dans des récits dystopiques qui interrogent sur les dérives de nos sociétés de plus en plus technofascistes et violentes. Ici, l’univers médical, la science sans la conscience, les nouveaux virus, le taux de suicide en augmentation chez les enfants et les angoisses des mères qui peuvent devenir communicatives.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret