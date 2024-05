Des espions dans le Covid #3 : Comment le français Movianto a gagné à la loterie belge

La complicité est-elle un délit ? Quand le devient-elle ? Sur les images filmées en 2022 et 2023 par un espion déguisé en consultant, la haute fonctionnaire belge chargée de la crise du Covid et un directeur commercial de la société française Movianto - en compétition pour un contrat à 50 millions d’euros, plus un bonus européen - concèdent que leur entente a été déterminante. Face au scandale qui éclabousse le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke et l’ensemble du gouvernement à Bruxelles, le déni des autorités est incompréhensible. Blast diffuse les vidéos que la justice belge détient. Elles immortalisent en caméra cachée ce qui ressemble à un pacte de corruption.

