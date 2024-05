Covid, l'enquête : des espions au coeur des politiques de la santé

A l’approche du scrutin européen, c’est un dossier explosif. Il met en scène un homme politique de premier plan, ministre des Affaires sociales et de la Santé du gouvernement belge, vice-Premier ministre, pressenti par ailleurs pour devenir commissaire européen cet été - dans la future commission qui sera installée après les élections -, un de ces grands cabinets de conseil dont les gouvernements ne savent plus se passer, une haute fonctionnaire, deux sociétés de logistique médicale, dont une française, et une boîte de renseignement réputée créé par des ex du renseignements israélien. Et puis, à côté de ce casting, il y a le sujet et les thèmes abordés : la santé, le dispositif de lutte contre la crise du Covid qui a secoué nos pays et la planète entière, les coulisses de l’industrie pharmaceutique, les marchés publics, également européens. En arrière-plan, il y a encore le rôle des médias et de la presse, la question de la transparence (et de la résistance des pouvoirs à cette légitime aspiration), la fiabilité des informations et des politiques publiques en matière de santé, celle de l’indépendance de la justice, le rôle de l’intelligence économique dans la guerre concurrentielle que se livrent les entreprises, les liaisons dangereuses entre le public et le privé, et encore toute une série de plaintes croisées et de procédures judiciaires. Et puis, et encore, c’est une incroyable opération d’espionnage. Blast a mené l’enquête. Nos journalistes livrent une saga déclinée en trois articles, riche de révélations et de documents exclusifs (à découvrir sur www.blast-info.fr), et dans cette vidéo, avec également les vidéos pirate tournées par les espions pour piéger les acteurs de cette affaire et les témoignages en exclusivité des principaux acteurs. C’est une plongée au cœur d’une histoire et d’une affaire insensée, dans un véritable film d’espionnage. Mais ce n’est pas de la fiction. C’est tout à fait réel et c’est sur Blast.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Diane Lataste