Du paternalisme pépère au libéralisme carnassier : Jacques Rouffio, cinéaste de la mutation du capitalisme à la française

Il fait partie de ces cinéastes vaguement méprisés ou allègrement oubliés par la critique savante, et pourtant… En deux films magistraux, « Sept morts sur ordonnance » (1976) et « Le sucre » (1978), Jacques Rouffio a su capter et montrer la mutation tératologique de l’économie française à la fin des années 70, infectée puis dévorée par la spéculation et l’appât du gain sans limite.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon