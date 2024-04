INFO BLAST / Affaire Lafarge : les actionnaires n'iront pas au trou

La décision est tombée : en exclusivité, Blast publie l’ordonnance judiciaire qui enterre le volet belge de l’affaire Lafarge. Le non-lieu prononcé ce 19 avril à Bruxelles lave le groupe GBL du milliardaire Albert Frère de toute responsabilité. Il considère que le premier actionnaire ne savait rien des bakchichs versés par Lafarge à Daech, en 2013 et 2014, qui ont permis de commettre les attentats de Paris et de Bruxelles. Comme s’il avait été sourd et aveugle. Par rebond, tous les actionnaires et administrateurs se retrouvent blanchis.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste