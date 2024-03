Les fantômes de l’affaire Lafarge #1 : Ceux qui vont s’en tirer

Coup sur coup, ce début d’année à Paris, la Cour de cassation a rejeté un pourvoi de Lafarge pour valider les poursuites judiciaires pour « crimes contre l’humanité » et le Parquet national antiterroriste (le PNAT) a tracé un réquisitoire qui annonce un procès pour une partie de ses dirigeants. Par ses implications, l’affaire de l’usine de Jalabiya est mondiale. Aux Etats-Unis, le cimentier a été condamné et une nouvelle procédure est en cours. Pour le premier volet de cette série, Blast lance son enquête depuis Bruxelles où la justice s’apprête à blanchir GBL, le groupe du milliardaire Albert Frère, premier actionnaire de Lafarge jusqu’au rachat par le Suisse Holcim en 2015. Nos documents montrent comment des coupe-circuits ont été activés pour concentrer les soupçons sur la filiale syrienne. Et édifier un mur de béton qui arrangeait aussi l’Élysée et les services de renseignement français, soucieux de surveiller l’État islamique. Révélations.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste