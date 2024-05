La petite secte qui monte en Europe #1 : Le politique, le gourou et les extraterrestres

Nouvelle coqueluche des sondages et des centristes belges, le leader des Engagés Christophe De Beukelaer s’est formé auprès de Yes Now. Du plat pays aux contrées reculées de France, Blast a enquêté sur cette communauté spirituelle, sous surveillance des autorités antisectes. Dans ce premier volet, on découvre que le maître à penser Ramon Junquera, initié dans l’Hexagone, ne se contente pas d’inspirer le programme de son protégé en politique - et le business de ses amis de la belle bourgeoisie bruxelloise. Il annonce aussi l’arrivée prochaine d’aliens.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste