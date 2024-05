La petite secte qui monte en Europe #2 : La vie de château de l’ostéo français qui parle avec les anges

Maître spirituel du leader centriste belge Christophe De Beukelaer (et de sa communauté Yes Now), l’énigmatique Ramon Junquera a été à bonne école. Son modèle est un Français : depuis plus de 40 ans, le kiné-ostéopathe Bernard Montaud délivre son enseignement mystique via le réseau Artas, bien implanté dans tout l’Hexagone. Dans ce second volet de l’enquête de Blast sur le gourou et le politique, on apprend à dialoguer avec les anges. Un présage de bonne fortune (immobilière).

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste