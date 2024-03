« L’empire » : space opera foutraque, drôle et réac

Peut-on être à la fois réactionnaire et drôle ? Le dernier film de Bruno Dumont semble apporter une réponse positive à cette question. Dans L’empire, le cinéaste applique ses méthodes et son esprit taquin à un genre hyper codifié (et américanisé), celui du space opera. Ça donne un résultat surprenant et souvent hilarant, à condition d’ignorer précautionneusement un discours qui ressemble pourtant plus à un hurlement qu’à un discret murmure…

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste