Les mascus à la recherche de la virilité perdue

Le florissant marché des coachs en drague et en « virilité », largement préempté par l'extrême-droite, qui y distille un discours réactionnaire et anti-féministe, s'est enrichi d'une nouvelle venue. Thaïs d'Escufon, l'ancienne porte-parole de Génération identitaire, lance le programme « Conquête des valeurs », destiné à expliquer aux hommes les mystères de l'âme et du désir féminin : la promesse est ambitieuse, mais derrière un ton doucereux, l'égérie identitaire ressasse depuis des années les mêmes obsessions antiféministes et virilistes que ses homologues masculins, flirtant parfois avec la culture du viol.

