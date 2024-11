L'extrême droite s'enracine dans les universités

Pour sa première rencontre avec des étudiants, le nouveau ministre français de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a choisi de se rendre à une conférence de l'Union nationale interuniversitaire (UNI), un syndicat radicalisé à l'extrême droite, dont des adhérents ont commis des violences et dont un ancien responsable s'est affiché avec un néonazi. C'est faire peu de cas de la présence de plus en plus agressive de l'extrême droite dans les universités. Un des derniers exemples en date : l'agression d'un étudiant de Solidaires à Paris fin septembre.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon