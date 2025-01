L’inéluctable triomphe du journalisme de foire

Le gouffre aux chimères (Ace in the hole, 1951) est une merveille méconnue de Billy Wilder, réalisateur de génie unanimement célébré pour ses films noirs (Assurance sur la mort) et ses comédies irrésistibles (Certains l’aiment chaud, La garçonnière…). Réalisé juste après l’énorme succès que fut Sunset Boulevard en 1950, Wilder a bénéficié d’une liberté totale pour écrire, produire et réaliser ce film acerbe et parfaitement lucide sur le destin de la presse de marché, celui d’une manipulation du réel à des fins commerciales, aux antipodes de tout idéal journalistique.

