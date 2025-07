Au procès du Canard, la famille se déchaîne

Du 8 au 11 juillet, deux anciens dirigeants du Canard enchaîné, Michel Gaillard et Nicolas Brimo, étaient jugés pour « abus de biens sociaux » et d’autres délits. De 1996 à 2020, ils auraient versé un salaire à Édith V., épouse du dessinateur André Escaro, sans qu’elle ne fournisse aucun travail. Un emploi fictif débusqué par Christophe Nobili, un pilier de la maison et co-auteur de l’enquête sur l’emploi fictif de Pénélope Fillon, devenu cible de la direction de l’hebdomadaire. En pleine crise, Le Canard est scindé en deux camps. Ce procès a dessiné en creux l’histoire d’un journal mythique à la réputation ternie, où les haines recuites, les coups bas et les luttes de pouvoir semblent avoir pris le pas sur l’intérêt collectif. Récit.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret