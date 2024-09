L'obsession porcine de l'extrême droite

Les chaînes Bolloré et la fachosphère n'aiment rien tant que s'offusquer de réactions pourtant banales de leurs adversaires, et à partir de là, les caricaturer, monter une polémique et tirer à boulets rouges sur le malotru qui a eu l'audace d'un coup de gueule déplaisant à leur goût. Le politiquement correct dont se plaignent tant les militants d'extrême droite, ce sont pourtant eux aujourd'hui qui l'imposent. Malheur à celui qui s'indigne encore des us et coutumes un tantinet racistes aujourd'hui entrés dans les mœurs...

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret