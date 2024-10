Manuel déterre, pour une agriculture féministe et paysanne

Manuel déterre est une série de cinq portraits audio qui enquête sur les parcours et les réalités matérielles des femmes et minorités de genre qui s’engagent dans des trajectoires agricoles aujourd’hui en France. Celles non issues du milieu ou réduites au statut de « fille de » ou « femme de », celles qui n’auront pas d'héritage, les racisées, les pas hétéro, celles dont le corps n’est pas performant, celles qui refusent la production intensive, celles qui s’installent seules ou en collectif, celles qui quittent la ferme puis y reviennent des années plus tard. Cet article est une introduction à la série : il revient sur l’invisibilisation historique des femmes dans le monde agricole, les obstacles qu’elles rencontrent toujours pour accéder à la terre, et la manière dont leurs choix et leurs pratiques participent aujourd'hui à modeler d’autres horizons sociétaux.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon