Misère du documentaire

Pourquoi les documentaires de télévision sont (presque) tous les mêmes ? À la télévision, les formats se sont uniformisés. Les réalisateurs, auteurs et monteurs subissent la volonté des chaînes de tordre leur travail pour le rendre conforme à des codes plus ou moins cachés. La liberté de ton et les partis pris stylistiques sont brimés et l’information de plus en plus contrôlée. De France télé à Arte, notre enquête plonge dans cet univers devenu impitoyable où les filtres avant diffusion induisent une censure qui se cache sous prétexte d’anticiper les risques. De plus en plus de bons docs sont recalés. Entre modification d’un projet en cours et autocensure préventive, les documentaristes ne s’étendent pas publiquement sur ces dérives craignant de ne plus travailler du tout pour les chaînes. Heureusement, le cinéma et internet ouvrent de nouveaux espaces. État des lieux entre abattement et morosité au pays du documentaire.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Margaux Simon