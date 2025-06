🦏 Gaza, Iran, etc. : pour les grands médias, Israël a tous les droits

"Aujourd'hui, on va vous parler de guerre, évidemment. On va vous parler de propagande de guerre. Israël bombarde toujours, Israël crée des famines, Israël tire sur des populations affamées qu'elle entend de toutes façons déporter. Le génocide se poursuit à Gaza. En plus, Israël a ouvert un nouveau front contre l'Iran avec l'appui des États-Unis. Pourtant, le vent semblait avoir tourné pour Israël. Ses partenaires européens commençaient à douter. Les Français avaient haussé le ton, tout comme les Anglais. Les Allemands eux-mêmes osaient émettre des critiques, c'est dire." Nouvel épisode de Rhinocéros, par Usul et Lumi.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret / Margaux Simon