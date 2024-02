Opération anti-migrants en Méditerranée : Damien Rieu, cadre de Reconquête, visé par une plainte

Trois militants identitaires, dont Damien Rieu, proche de Marion Maréchal et directeur de la communication électorale de Reconquête, sont l'objet d'une plainte pour association de malfaiteurs en vue de commettre des violences, séquestrations et dégradations, avec constitution de partie civile. En cause, leur « odyssée » anti-migrants en Méditerranée en 2017, avec pour but avoué d'empêcher les opérations de secours et de refouler les migrants vers la Libye, où ils risquaient d'être mis en esclavage. Le plaignant, Samuel Thomas, ancien vice-président de SOS racisme et président de « la maison des potes », qualifie cette opération de « criminelle ».

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste