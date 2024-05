Redacted de Brian De Palma, l’image juste face au déluge d’images

Sorti en plein conflit en Irak, Redacted (2007) fut dénoncé comme « anti-américain » et descendu en flammes par la critique étasunienne. Cette histoire de soldats se livrant au viol puis au meurtre d’une jeune irakienne est certes un brûlot politique particulièrement virulent, mais c’est également le plus théorique et le plus actuel chef d’œuvre de Brian De Palma. A l’heure où chaque événement provoque un tsunami d’images partiales et de récits partiels (et inversement), Redacted célèbre avec méthode le cinéma comme meilleur outil d’accession au réel et une juste compréhension du monde.

Notre site est accessible à tous Tous nos articles sont donc lisibles, sans abonnement. Blast a choisi ce modèle pour que toutes les personnes qui n'en ont pas

les moyens puissent s'informer. Vous pouvez faire un don à partir de 1€,

et vous abonner à partir de 5€. C'est grâce à vous que nous pouvons rester indépendants et accessible à toutes et tous. Je soutiens Blast Merci !

Crédits photo/illustration en haut de page :

Morgane Sabouret