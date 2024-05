Vol de terre et guerre familiale : La Martinique s’enflamme sur la propriété d’un lotissement

Depuis décembre 2023, les habitants d’un lotissement aux Trois-Ilets subissent les affres d’une guerre de succession familiale, générant bagarres, violence, émeutes et incendies. En cause, la propriété d’un terrain de 12 hectares comptant 21 villas et 14 parcelles à construire que se partagent un promoteur, les habitants et une vieille famille martiniquaise dont les multiples descendants se déchirent. L’affaire illustre le cancer de l’indivision et tous les problèmes du foncier dans l’île. Elle prospère sur fond de règlement de comptes racial. Blast tente d’y voir clair. Et c’est compliqué.

Crédits photo/illustration en haut de page :

Diane Lataste