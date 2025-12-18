Affaire Takieddine : Carla Bruni rattrapée par la justice

L’ancienne première dame ne s’est pas contentée de soutenir son mari dans l’ombre ou dans les médias. Selon la justice, elle a joué un rôle actif dans l’affaire de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, l’un des accusateurs de Nicolas Sarkozy dans le dossier libyen. Pour ce rôle, le parquet national financier (PNF) demande son renvoi devant le tribunal correctionnel, aux côtés de son époux, de son amie de trente ans Mimi Marchand et de huit autres prévenus. Blast a lu les 307 pages du réquisitoire : on y découvre une Carla Bruni, moins muse que stratège, poursuivie pour association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie en bande organisée.
Crédits photo/illustration en haut de page :
Margaux Simon