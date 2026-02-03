Guerre et impérialisme : pourquoi (et comment) s'y opposer

"Le 3 janvier dernier, l'agression militaire des États-Unis contre le Venezuela a marqué une escalade brutale dans l'offensive impérialiste contre l'Amérique latine. Il s'agit d'un avertissement pour nous tous. C’est pour ça que dans ce nouvel épisode de Légitime défense, il nous a semblé urgent de parler de crise, de militarisation et de révolution. Puisque les démocraties libérales en crise, et le capitalisme finissant, ça produit malheureusement la guerre, il faut urgemment construire des outils pour résister à la tendance à la militarisation de Macron et consorts, empêcher le discours belliciste de se normaliser, et préparer la résistance. C’est une question vitale."
Crédits photo/illustration en haut de page :
Morgane Sabouret